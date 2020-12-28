В Саркандаугаве дальнобойщик за рулем потерял сознание и врезался в забор частного дома

В 10:30 на окраине Саркандаугавы недалеко от промышленной зоны водитель грузовика Man съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Из-за аварии движение на улице было полностью парализовано, но к месту происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции. Также было необходимо участие врачей, так как водитель находился без сознания.