В Саркандаугаве дальнобойщик за рулем потерял сознание и врезался в забор частного дома

В Саркандаугаве водителю-дальнобойщику стало плохо за рулем и он потерял сознание. Фура съехала с дороги и врезалась в забор частного дома, сообщает передача Degpunktā на канале TV3.
В 10:30 на окраине Саркандаугавы недалеко от промышленной зоны водитель грузовика Man съехал с дороги и врезался в забор частного дома. Из-за аварии движение на улице было полностью парализовано, но к месту происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции. Также было необходимо участие врачей, так как водитель находился без сознания.
Известно, что других пострадавших в аварии нет. К сожалению, спасти жизнь 55-летнему водителю грузовика не удалось. Скорее всего, в этот раз реальной причиной случившегося была не скользкая дорога, а плохое самочувствие водителя. В настоящее время полиция продолжает выяснение обстоятельств.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке