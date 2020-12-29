Как себя чувствуют врачи, вакцинированные против Covid-19?

Глава Государственного совета иммунизации, руководитель Центра вакцинации Даце Завадска рассказала, что после вакцинации от Covid-19 чувствует себя хорошо, а также отметила, что многие коллеги удивились, что вакцина абсолютно безболезненна.

"Те коллеги, которые пришли сегодня на вакцинацию, ни на минуту не сомневались в ее необходимости, и они будут сильной поддержкой для тех сотрудников, которые, возможно, сомневаются. Когда они увидят, что у привитых коллег не выросли рога или хвосты, то они тоже поймут необходимость вакцинации и убедятся в ее безопасности", - улыбаясь рассказывает Завадска.

Она подчеркнула, что вакцина Covid-19, как и любое другое лекарство, зарегистрирована в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). Вакцинация не является инвазивной процедурой, требующей письменного согласия человека.

Завадска пояснила, что перед вакцинацией от Covid-19 медицинский работник задает те же вопросы о состоянии здоровья человека, что и до вакцинации против гриппа.

Инфектолог объяснила, что вакцинау против Covid-19 также можно делать, если, например, есть кашель, насморк, аллергия - недуги, которые часто становятся предлогом для отказа от вакцинации. "Легкое острое заболевание - не повод откладывать вакцинацию", - сказала Завадска.

После вакцинации против Covid-19 человек может продолжать придерживаться обычного распорядка дня, в том числе заниматься спортом.

Главврач Северокурземской больницы Эдийс Илзиньш отметил, что после вакцинации чувствует себя отлично.

Илзиньш сообщил, что в течение трех дней планируется вакцинировать всех сотрудников Северокурземской региональной больницы, а также сотрудников Северокурземской службы скорой помощи.

Он объяснил, что вакцинация - это единственная хорошая защита от Covid-19, и что только с ее помощью можно добиться так называемого иммунитета толпы для повышения устойчивости к инфекции.

Галерея: Вакцинация от Covid-19 в Латвии

Педиатр Отделения общих детских заболеваний Лиепайской региональной больницы Марите Кула рассказала, что в первый день было вакцинировано больше врачей, чем планировалось. "Привитые коллеги остаются в палате после вакцинации в течение 15 минут, где наблюдают за их самочувствием. Все врачи чувствуют себя хорошо", - отметила Кула.

Она считает, что массовая вакцинация - единственный способ не потерять близких, коллег и пациентов, и вернуться к нормальной жизни.

"Я призываю людей в конце года соблюдать все ограничения, чтобы избежать серьезных заболеваний. Люди, которые не работают в больнице ежедневно и не видят того, что мы наблюдаем в данный момент, не осознают серьезность ситуации", - сказал Кула.