Студентка-нефтяник и блогер из TikTok: что известно о девушке Моргенштерна

За личной жизнью Алишера Моргенштерна следят не меньше, чем за его творчеством. Дилара Зинатуллина интересна поклонникам артиста преимущественно как девушка Алишера, но что о ней известно?
Согласно словам Моргенштерна, их с Диларой родители давно знакомы друг с другом, и они хорошо относятся к выбору второй половинки своих детей.
В свою очередь, Дилара и Алишер познакомились на вечеринке в Уфе в 2017 году.
28 декабря у рэпера вышел новый клип Cristal&MOET. Нередко в его клипах множество полуобнаженных девушек, но в этот раз наряду с ними в ролике была и сама Дилара.
MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ
Известно, что в конце прошлого года они расставались: девушка не стала терпеть измен музыканта. Но все время они поддерживали дружеские отношения. Со временем Алишер осознал, что ему больше нравится быть только с Диларой.
В одиночестве девушка времени не теряла: она раскрутила соцсети, максимально быстро став блогером-миллионником в Instagram и TikTok.
@_influesii
С наступающим! 🥰♬ Jingle Bell Rock - MARIYA
@_influesii
Ultra hi ✌🏻♬ 90s Aesthetic - Day Desiree
В настоящее время Дилара дистанционно проходит обучение в нефтяном вузе в Башкирии. Пока она не знает, как будет совмещать учебу с жизнью в Москве, когда будут отменены удаленные лекции.
Недавно Дилара вскользь намекнула в соцсетях, что беременна от музыканта. Теперь она опровергает это.