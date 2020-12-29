Вт, 29.12.2020
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Студентка-нефтяник и блогер из TikTok: что известно о девушке Моргенштерна

За личной жизнью Алишера Моргенштерна следят не меньше, чем за его творчеством. Дилара Зинатуллина интересна поклонникам артиста преимущественно как девушка Алишера, но что о ней известно? 

Согласно словам Моргенштерна, их с Диларой родители давно знакомы друг с другом, и они хорошо относятся к выбору второй половинки своих детей. 

В свою очередь, Дилара и Алишер познакомились на вечеринке в Уфе в 2017 году.

28 декабря у рэпера вышел новый клип Cristal&MOET. Нередко в его клипах множество полуобнаженных девушек, но в этот раз наряду с ними в ролике была и сама Дилара. 

MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ

Известно, что в конце прошлого года они расставались: девушка не стала терпеть измен музыканта. Но все время они поддерживали дружеские отношения. Со временем Алишер осознал, что ему больше нравится быть только с Диларой.

В одиночестве девушка времени не теряла: она раскрутила соцсети, максимально быстро став блогером-миллионником в Instagram и TikTok.

@_influesii

С наступающим! 🥰

♬ Jingle Bell Rock - MARIYA
@_influesii

Ultra hi ✌🏻

♬ 90s Aesthetic - Day Desiree
@_influesii

🤷🏻‍♀️

♬ original sound - TDRIX

В настоящее время Дилара дистанционно проходит обучение в нефтяном вузе в Башкирии. Пока она не знает, как будет совмещать учебу с жизнью в Москве, когда будут отменены удаленные лекции. 

Недавно Дилара вскользь намекнула в соцсетях, что беременна от музыканта. Теперь она опровергает это. 

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