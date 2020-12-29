Студентка-нефтяник и блогер из TikTok: что известно о девушке Моргенштерна

Согласно словам Моргенштерна, их с Диларой родители давно знакомы друг с другом, и они хорошо относятся к выбору второй половинки своих детей.

В свою очередь, Дилара и Алишер познакомились на вечеринке в Уфе в 2017 году.

28 декабря у рэпера вышел новый клип Cristal&MOET. Нередко в его клипах множество полуобнаженных девушек, но в этот раз наряду с ними в ролике была и сама Дилара.

MORGENSHTERN - Cristal & МОЁТ

Известно, что в конце прошлого года они расставались: девушка не стала терпеть измен музыканта. Но все время они поддерживали дружеские отношения. Со временем Алишер осознал, что ему больше нравится быть только с Диларой.

В одиночестве девушка времени не теряла: она раскрутила соцсети, максимально быстро став блогером-миллионником в Instagram и TikTok.

В настоящее время Дилара дистанционно проходит обучение в нефтяном вузе в Башкирии. Пока она не знает, как будет совмещать учебу с жизнью в Москве, когда будут отменены удаленные лекции.