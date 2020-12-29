В Литве крупнейшее суточное количество смертей. Выявлено 1921 зараженных Covid-19

Литва:

В Литве скончались 78 человек - это крупнейшее суточное количество смертей от вируса с начала пандемии.

За сутки выздоровели 4146 заболевших Covid-19.

В целом с начала пандемии в Литве установлено 134 285 случаев заражения коронавирусом, на данный момент больны 65 784 человека, 66 485 человек выздоровели.

От коронавируса в Литве скончались 1347 человек, по иным причинам умерло 669 зараженных. 4

За минувшие сутки было взято 10 344 тестов на коронавирус.

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4352 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 478, то есть 11% от общего количества тестов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 309 человек. На Таллинн приходится 240 новых случаев.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 571,87 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 29 декабря, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в стационарном лечении нуждаются 410 человек. Интенсивная терапия требуется 43 пациентам, 21 человек подключен к аппарату ИВЛ.

Открыли 47 новых историй болезни. Выписали 40 человек, 16 перевели в нековидное отделение, троих — в другую больницу. Тест одного человека признан ложноположительным.

За сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом: 68-летняя женщина, 69-летний мужчина, 74-летний мужчина, 81-летний мужчина, 86-летняя женщина, 86-летний мужчина, 93-летня женщина и 94-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умер 221 человек с коронавирусом.

К настоящему моменту в больницах завершено 1372 случая заболевания Covid-19 у 1348 человек. 4

По состоянию на 29 декабря выздоровел 16965 человек. Из них истории болезни 12774 человек (75,3%) завершены, у 4191 человека (24,7%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.