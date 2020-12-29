Руководитель Научного совета: новый штамм коронавируса может быть уже в Эстонии

"Новый штамм имеет 17 мутаций, и многие из них относятся к области белкового шипа", - объяснила Лутсар Postimees. В результате моделирования штаммов SARS-Cov-2 англичане обнаружили новый штамм, который, по их словам, распространяется быстрее.

"Этот штамм попал в Европу до того, как перекрыли авиасообщение", - добавила Лутсар. Поскольку новые штаммы вируса открываются в результате исследований, Эстония не успеет провести исследования в таком большом объеме. "Другие страны, которые начали исследования, тоже нашли этот штамм", - пояснил она.

Если новый штамм попал в Финляндию, как быстро он сможет попасть в Эстонию? Лутсар считает, что он может быть уже здесь. "Мы не знаем, есть ли он в Эстонии, потому что мы его просто не нашли", - сказала Лутсар. По ее словам, на сегодняшний день изучено более 300 сегрегированных штаммов.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала Postimees, что в Эстонии ищут новый штамм, но, к счастью, у нас его еще не обнаружили.

"Новый штамм ищут у всех, кто приехал из Англии, или у кого-то из их близких", - пояснила Кингсепп.

Лутсар объяснила, что РНК-вирусы все время мутируют, и что тот штамм, который для нас уже обыденный, уже не является тем же, что был обнаружен год назад в Ухане. "Такие мутации также были обнаружены в Испании", - добавил он.