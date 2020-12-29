Руководитель Научного совета: новый штамм коронавируса может быть уже в Эстонии

Первый носитель нового штамма коронавируса, получившего распространение в Великобритании, обнаружен в Финляндии, в регионе Кюменлааксо. По словам руководителя Научного совета Ирьи Лутсар, пока о штамме новой информации нет, также неизвестно, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, пишет Rus.Postimees.
"Новый штамм имеет 17 мутаций, и многие из них относятся к области белкового шипа", - объяснила Лутсар Postimees. В результате моделирования штаммов SARS-Cov-2 англичане обнаружили новый штамм, который, по их словам, распространяется быстрее.
"Этот штамм попал в Европу до того, как перекрыли авиасообщение", - добавила Лутсар. Поскольку новые штаммы вируса открываются в результате исследований, Эстония не успеет провести исследования в таком большом объеме. "Другие страны, которые начали исследования, тоже нашли этот штамм", - пояснил она.
Если новый штамм попал в Финляндию, как быстро он сможет попасть в Эстонию? Лутсар считает, что он может быть уже здесь. "Мы не знаем, есть ли он в Эстонии, потому что мы его просто не нашли", - сказала Лутсар. По ее словам, на сегодняшний день изучено более 300 сегрегированных штаммов.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала Postimees, что в Эстонии ищут новый штамм, но, к счастью, у нас его еще не обнаружили.
Лутсар объяснила, что РНК-вирусы все время мутируют, и что тот штамм, который для нас уже обыденный, уже не является тем же, что был обнаружен год назад в Ухане. "Такие мутации также были обнаружены в Испании", - добавил он.
По ее словам, пока нет подтверждения того, что новый штамм вызовет более тяжелое течение болезни или более высокую смертность. "Было высказано предположение, что этот штамм лучше распространяется среди детей, но это предположения", - заявила Лутсар.