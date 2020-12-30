Пюхтицкий монастырь: Covid-19 выявили, когда заразились уже почти все. Одна пожилая монахиня умерла

Массовая госпитализация не понадобилась

Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь сейчас больше обычного похож на крепость. Расположенный на холме, он окружен каменной стеной с башнями. Ворота монастыря заперты, на них висит объявление, что паломников монастырь временно не принимает. Но жизнь здесь не остановилась - издалека можно увидеть, как монахини убирают снег на дорожках вокруг обители.

При этом, расположенный за стенами источник со святой водой для посторонних не закрывали, и время от времени люди приезжают к нему за водой.

Региональный руководитель Департамента здоровья Марье Муузикус рассказала, что монахини не хотели проходить тестирование, и когда они всё же согласились на это, оказалось, что коронавирусом инфицированы почти все, причем некоторое время назад. То есть, медики занялись очагом заболевания, когда он уже угасал.

"Мы думали, что ситуация такая, что нужно смотреть, сколько мест в больницах у нас есть. Я уже предупредила и Ида-Вирускую центральную больницу, и Клинику Тартуского университета, - сказала Марье Муузикус. - К счастью, количество госпитализированных было не таким большим. Они живут в там в одиночестве, и, конечно, все они были контактные".

По ее словам, последняя госпитализация из монастыря была уже неделю назад. Сколько монахинь остается в больницах, Марье Муузикус сказать не смогла - департамент не ведет такую статистику. Ранее ERR сообщал, что пять человек из монастыря были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, одна пожилая монахиня умерла в больнице.

За состоянием трех человек семейный врач наблюдал прямо в монастыре, не помещая пациентов в больницу. Как и обычные люди, монахини приписаны к семейным врачам.

Самая большая заболеваемость в Эстонии

Из-за крупного очага коронавируса волость Алутагузе, в которой находится монастырь, даже ненадолго стала рекордсменом Эстонии по кумулятивному количеству случаев заражения (за последние 14 дней в пересчете на 100 тысяч жителей). При этом в деревнях за стенами обители заболевших были единицы.

На прошлой неделе волость Алутагузе по кумулятивной заболеваемости обогнал Таллинн. На 28 декабря, по словам советника по СМИ Департамента здоровья Эйке Кингсепп, показатели кумулятивной заболеваемости в Ида-Вирумаа следующие: