Вт, 29.12.2020
Все выглядит хорошо, поводов для беспокойства нет, по крайней мере, пока. Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
Даце Завадска, руководитель Центра вакцинации о вакцинации в Латвии
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"Царит всеобщая паника". Хорватию потрясло сильное землетрясение

ФОТО: ANTONIO BRONIC/REUTERS/Scanpix

На территории Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 13:19 по латвийскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров.

"Мы освобождаем людей из машин. Мы не знаем живые они, мертвые или раненые", - сообщил региональному телеканалу N1 мэр Петриньи Даринко Думбович. "Здесь царит всеобщая паника. Люди ищут своих близких".

ФОТО: ANTONIO BRONIC/REUTERS/Scanpix

Местные СМИ начинают публиковать фото с последствиями землетрясения. На снимках видно, что в городе Петринья, расположенном примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков, с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.

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