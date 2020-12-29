"Царит всеобщая паника". Хорватию потрясло сильное землетрясение

На территории Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 13:19 по латвийскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах к юго-востоку от Загреба и в 14 километрах к западу от города Сисак. Очаг залегал на глубине 5 километров.
"Мы освобождаем людей из машин. Мы не знаем живые они, мертвые или раненые", - сообщил региональному телеканалу N1 мэр Петриньи Даринко Думбович. "Здесь царит всеобщая паника. Люди ищут своих близких".
Местные СМИ начинают публиковать фото с последствиями землетрясения. На снимках видно, что в городе Петринья, расположенном примерно в 3 километрах от эпицентра подземных толчков, с крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены.