ОМОН взял штурмом Среднеуральский монастырь, бывший схиигумен Сергий задержан. Что известно

В октябре в СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. Там уточнили, что расследование ведется по статьям об истязании и халатности. По данным следствия, неизвестные лица на территории Среднеуральского женского монастыря с 2004-го по 2019 год били семерых детей и совершали другие насильственные действия в отношении них.

"Отклик в церковном народе никуда не исчезнет"

По мнению экспертов, побеседовавших с Би-би-си, отлученного Сергия увезли в Москву "подальше от его сторонников" на Среднем Урале.

"В Москве, может быть, и будут отдельные пикеты его сторонников, но после этапирования Сергия [в Москву] удалось избежать каких-то демонстраций перед СИЗО в Екатеринбурге", - говорит религиовед Роман Лункин.

"Почва [сегодняшних событий] была подготовлена предыдущим митрополитом Кириллом, который грамотно выстроил линию общения с Сергием. Терпеливо объяснял, что в его идеологии, мировоззрении не так. Он [Кирилл] не хотел устраивать таких силовых акций, но я не думаю, что из-за этого его перевели в другую епархию. А с именем нового митрополита Евгения будет связано произошедшее", - считает он.

Религиовед назвал задержание Романова "символическим завершением истории с церковным ковид-диссидентством", отметив, что эклектичная идеология отлученного схимонаха шире повестки ковид-диссидентства: в ней есть и монархизм, и православный советизм, есть пласт конспирологических теорий. "У него есть личная харизма, которая оказывает влияние на определенный тип людей, тех, кто ищет в церкви правил и старцев", - сказал Роман Лункин. - В глазах части церковного народа он выглядит лучше, чем церковные авторитаристы, и отклик в церковном народе никуда не исчезнет".

Как говорит Лункин, отлученный схимонах занял в сознании части церковного народа освященную мифом роль. Это известный в русской культуре образ разбойника, ставшего монахом, ведь до того, как стать схиигуменом Сергием, бывший милиционер Николай Романов отбыл 13-летний срок за убийство. Но из-за пандемии и непримиримого ковид-диссидентства жизнь Сергия повернулась еще раз. "Начав критиковать и президента, и патриарха, Сергий превысил все свои полномочия, духовные и прочие, - считает религиовед. - Он стал неприемлемым для той части силовиков, которые к нему ранее ездили, и эта их поддержка в итоге не сыграла никакой роли".

По словам главного редактора альманаха современной христианской культуры "Дары" Сергея Чапнина, в драме вокруг Сергия, Среднеуральского монастыря и епархии очень рельефно проступают нерешенные проблемы периода, который называется "церковным возрождением".