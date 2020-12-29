Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

По версии СК, Алексей Навальный потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и других некоммерческих организаций.

По данным следствия, Навальный, являясь руководителем указанных организаций, действуя совместно с некими иными лицами, потратил из этой суммы больше 356 миллионов рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей, а также оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные средства были похищены.

Сам Навальный, комментируя сообщение о возбуждении дела, написал в своем Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".

C августа Навальный находится в Германии.