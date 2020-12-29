Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против политика Алексея Навального, сообщает "Медуза" со ссылкой на информацию на сайте ведомства.
По версии СК, Алексей Навальный потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований для его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и других некоммерческих организаций.
По данным следствия, Навальный, являясь руководителем указанных организаций, действуя совместно с некими иными лицами, потратил из этой суммы больше 356 миллионов рублей на личные цели - приобретение имущества, материальных ценностей, а также оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные средства были похищены.
Сам Навальный, комментируя сообщение о возбуждении дела, написал в своем Twitter: "Путин, похоже, просто бьется в истерике".
C августа Навальный находится в Германии.
Накануне Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала от Навального срочно явиться в отделение ведомства в Москве. Там заявили, что он не исполняет обязанности условно осужденного лица (до 30 декабря политик находится на испытательном сроке по делу "Ив Роше") и уклоняется от контроля инспекции. Также ведомство пригрозило, что если Навальный этого не исполнит, оно будет ходатайствовать о замене его условного срока на реальный.