Безусловный базовый доход: сколько денег европейцы хотят получать даром?

О введении безусловного базового дохода в странах ЕС дискутируют уже давно. Сторонники регулярной выплаты государством фиксированной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без выполнения им необходимой работы говорят о том, что это помогло бы сгладить все региональные различия внутри Евросоюза и усилило бы социальное и экономическое сотрудничество. Возникла даже гражданская инициатива, авторы которой намерены добиться того, чтобы Европейская комиссия выступила с предложением введения безусловного базового дохода на всей территории ЕС.

Если в течение года в поддержку инициативы удастся собрать 1 млн подписей европейцев и при этом их минимально необходимое количество - 5640 - будет собрано в семи странах ЕС, инициативе дадут дальнейших ход.

На сегодня ее поддержали уже около 72 000 человек. Первой страной, в которой собрали минимально необходимое количество подписей за введение безусловного базового дохода стала Словения. "Там молодая динамичная команда смогла завоевать через социальные сети Facebook, Twitter, Instagram поддержку молодежи", - поясняет Рональд Блашке (Ronald Blaschke), координатор кампании в Германии.

Дискуссии о базовом доходе во Франции

В Польше или на Мальте, рассказывает Блашке, не видно публичных дебатов по поводу введения базового дохода: "Там нет гражданского движения и крупных объединений, таких как, например католическое Движение работодателей у нас в Германии, которые занимаются подобными темами".

Совсем иначе обстоят дела во Франции. Там за безусловный базовый доход выступают самые разные группы общества: от представителей экологических движений до активистов, которые борются с бедностью, и либеральных интеллектуальных течений, указывает Блашке в интервью DW. Он считает, что при президенте Макроне введение такого дохода невозможно: "Но можно заметить, что дебаты о нем во Франции ведутся активнее и шире, чем в других странах".

Швейцария - первая европейская страна, которая четыре года назад проголосовала по вопросу введения безусловного базового дохода. Для его сторонников результат оказался провальным: на референдуме почти 77% участников голосования выступили против этой инициативы.

Где безусловный базовый доход уже есть?

Несмотря на подобного рода неудачи, сама идея безусловного базового дохода периодически становится объектом дискуссий и экспериментов. Один из последних примеров - Финляндия. Там в 2017-2018 годах 2000 случайно отобранных безработных граждан получили возможность ежемесячно получать от государства вместо пособия по безработице минимальный базовый доход в размере 560 евро - без всяких бюрократических процедур и преград.

При этом им было разрешено зарабатывать дополнительно к этой сумме столько, сколько они хотят.

Результаты проведенного вслед за этим исследования показали, что люди, которые получали такие выплаты, психологически чувствовали себя лучше, были более счастливыми и расслабленными. Финансовые гарантии, которые обеспечил им безусловный базовый доход, предоставили им возможность попробовать свои силы в новых профессиональных проектах без риска стать банкротами.