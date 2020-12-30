Новая информация о смерти молодой пациентки с Covid-19, матери двоих маленьких детей

В понедельник, 28 декабря, стало известно, что скончалась молодая пациентка с Covid-19 - мать двоих маленьких детей. 27-летняя женщина на данный момент является самой молодой жертвой заболевания в Латвии, а быстрое развитие болезни и ее смерть в Лиепайской региональной больнице удивили и самих врачей, сообщает передача Panorāma на LTV.
Родственница женщины рассказал передаче, что жертву Covid-19 мучила высокая температура около недели, а на второе Рождество ей стало трудно дышать, после этого была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).
Женщину лечили лекарством от коронавируса Remdesivir, но чтобы получить лекарство в больнице, потребовалось много времени. Когда молодая женщина получила лекарство, ее состояние улучшилось, но позже снова быстро ухудшилось, и она умерла в понедельник, 28 декабря.
Remdesivir действительно хранится только в Рижской Восточной больнице, потому что его количество ограничено и он стоит дорого. В настоящее время государственный порядок предусматривает, что врачи в регионах должны запрашивать эти лекарства, но окончательное решение принимает Консилиум врачей в Риге, после чего больница должна забрать лекарства. В этом случае были задействованы родственники женщины в Риге, сообщает Panorāma.
Консилиум врачей в Риге поясняет, что это лекарство используется только для лечения пациентов с Covid-19, у которых наблюдается заболевание средней степени тяжести и для тех пациентов, состояние которых может резко ухудшиться.
Уже сообщалось, что 28 декабря, в Лиепайской региональной больнице скончалась пациентка с Covid-19 в возрасте 20-30 лет. Об этом LETA сообщила специалист больницы по связям с общественностью Индра Грасе.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), к настоящему времени скончались 18 пациентов с Covid-19 в возрасте от 20 до 49 лет. Грасе добавила, что