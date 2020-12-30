Новая информация о смерти молодой пациентки с Covid-19, матери двоих маленьких детей

Родственница женщины рассказал передаче, что жертву Covid-19 мучила высокая температура около недели, а на второе Рождество ей стало трудно дышать, после этого была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

Женщину лечили лекарством от коронавируса Remdesivir, но чтобы получить лекарство в больнице, потребовалось много времени. Когда молодая женщина получила лекарство, ее состояние улучшилось, но позже снова быстро ухудшилось, и она умерла в понедельник, 28 декабря.

Remdesivir действительно хранится только в Рижской Восточной больнице, потому что его количество ограничено и он стоит дорого. В настоящее время государственный порядок предусматривает, что врачи в регионах должны запрашивать эти лекарства, но окончательное решение принимает Консилиум врачей в Риге, после чего больница должна забрать лекарства. В этом случае были задействованы родственники женщины в Риге, сообщает Panorāma.

Консилиум врачей в Риге поясняет, что это лекарство используется только для лечения пациентов с Covid-19, у которых наблюдается заболевание средней степени тяжести и для тех пациентов, состояние которых может резко ухудшиться.

На этот раз болезнь прогрессировала очень быстро, и даже если бы лекарство было доставлено пациенту немедленно, оно, вероятно, уже не могло бы помочь. 5

Уже сообщалось, что 28 декабря, в Лиепайской региональной больнице скончалась пациентка с Covid-19 в возрасте 20-30 лет. Об этом LETA сообщила специалист больницы по связям с общественностью Индра Грасе.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), к настоящему времени скончались 18 пациентов с Covid-19 в возрасте от 20 до 49 лет. Грасе добавила, что