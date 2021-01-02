Главное - не упустить время: чем опасна катаракта и как ее лечить

Катаракта представляет собой частичное или тотальное помутнение хрусталика глаза. Хрусталик выполняют функцию естественной линзы глаза, которая помогает фокусироваться на ближнем и дальнем расстоянии. При потере прозрачности хрусталика, происходит снижение четкости изображения, которая со временем усугубляется, вплоть до полной утраты зрения.

Что будет, если не лечить?

Ухудшение зрения ведет к снижению работоспособности, повышению риска травм и аварий. Кроме того, ряд исследований показал, что качество зрения напрямую влияет на качество жизни. Плохое зрение снижает самооценку, вызывает стресс и усталость, лишает удовольствия от путешествий и прогулок, мешает полноценному общению и делает человека зависимым от очков и контактных линз.

Игнорировать наличие катаракты небезопасно еще и потому, что она может способствовать развитию вторичной глаукомы, которая вызывает постепенную атрофию глазного нерва. При атрофии глазного нерва, зрительные сигналы не поступают в головной мозг, и есть серьезный риск утратить зрение навсегда, если своевременно не произвести хирургическое вмешательство.

Как понять, что у меня катаракта?

Обычно катаракту можно определить по следующим признакам: пленка или туман перед глазами, снижение остроты зрения, двоение изображения, ухудшение цветового восприятия, снижение четкости зрения в темное время суток и изменение цвета зрачка. При обнаружении этих симптомов катаракты, следует немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Что делать, если у меня подтвердилась катаракта?

Главное - не паниковать, а довериться опытным рукам хирурга-офтальмолога. Современная офтальмология достигла больших успехов в лечении катаракты, поэтому существуют быстрые, безболезненные и бережные операции.

Основные методы лечения сегодня - стандартная операция катаракты при помощи ультразвука и новейшая фемтосекундная лазерная операция. Такая процедура позволяет удалить помутневший хрусталик, вместо которого имплантируется оптическая линза или "искусственный хрусталик".

Какой метод эффективнее?

Ультразвуковая факоэмульсификация или "ультразвук" - классический метод, который используется на любой стадии развития катаракты. Он малоинвазивен и эффективен, но требует достаточно длительного реабилитационного периода с соблюдением ограничений до шести недель. К неочевидным минусам также следует отнести и то, что операция проводится в "ручном" режиме. Во время нее производится ультразвуковое измельчение естественного хрусталика и его бесшовное удаление с последующей заменой на искусственный.

Метод фемтосекундной лазерной операции в Латвии используется достаточно давно, и уже зарекомендовал себя среди пациентов и хирургов, как более безопасный и бережный. Во время процедуры применяется высокоточный лазер с современной системой контроля, что позволяет отслеживать все параметры глаз с микронной точностью.

Такая операция более безопасна для структур глаза и практически исключает риск осложнений, инфекций и кровотечений. Восстановительный период после этой операции минимален и практически не имеет ограничений.

Своевременное лечение катаракты дает возможность снова видеть окружающий мир во всех красках и снова ощущать комфорт. Удаление катаракты снижает или полностью устраняет необходимость использования очков.

Как предупредить катаракту?

Старайтесь правильно питаться, поддерживать двигательную активность, отказаться от вредных привычек и проводить меньше времени у экрана компьютера и смартфона. Защищайте глаза от прямого воздействия ультрафиолетовых лучей и следите за общим состоянием организма.