Выгул собак в комендатский час: комментарий полиции

Как постановило правительство, все жители Латвии должны находиться по месту жительства с вечера среды до 4 января, а также 8 января и 9 января с 22 часов до 5 часов утра.

В случаях, если животное все же нужно вывести на прогулку в комендантский час, полиция будет относиться к этому лояльно, однако в таких случаях призывает людей не уходить далеко от места проживания.