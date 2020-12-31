Чт, 31.12.2020
Комендантский час позволит избежать полной катастрофы, поскольку гораздо меньше людей будут продолжать заражать других. Эгил Левитс
Эгил Левитс
1 мин для прочтения

Выгул собак в комендатский час: комментарий полиции

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная полиция призывает владельцев собак соблюдать комендантский час, но правоохранительные органы будут лояльны, если животное выйдет на прогулку и после 22 часов, заявил журналистам замначальника Государственной полиции Нормунд Крапсис.

Как постановило правительство, все жители Латвии должны находиться по месту жительства с вечера среды до 4 января, а также 8 января и 9 января с 22 часов до 5 часов утра.

Лица, вынужденные покинуть место жительства по уважительным причинам, должны заполнить заявление.

В случаях, если животное все же нужно вывести на прогулку в комендантский час, полиция будет относиться к этому лояльно, однако в таких случаях призывает людей не уходить далеко от места проживания.

Последние новости

НАВЕРХ
Back