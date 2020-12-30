Комендантский час ⟩ Чтобы покинуть место жительства нужно заполнить специальную форму. Где ее взять?

Кому и при каких обстоятельствах необходимо заполнять подтверждение о покидании места жительства/места работы?

С 30 декабря по 4 января люди, которые вынуждены будут по уважительной причине покинуть место жительства с 22.00 до 05.00, должны будут заполнить специальное подтверждение.

Подтверждение заполняется каждым человеком индивидуально. Даже в случае, если человек собирается выполнять рабочие обязанности, форму заполняет сам работник, а не работодатель, за исключением сотрудников оперативных служб.

Подтверждение необходимо заполнить перед тем, как человек покинет место жительства. 13

Какое подтверждение нужно заполнять и где его взять?

Образец подтверждения доступен на официальном сайте Государственной полиции, а также будет размещен на сайтах других государственных учреждений. Заполненное подтверждение должно быть у человека при себе в электронном или распечатанном виде.

Какую информацию необходимо указывать?

При заполнении подтверждения человек должен указать свое имя, фамилию, персональный код, адрес проживания, причину и время выезда с места жительства, а также контактные данные. Если причиной отъезда с места жительства является выполнение трудовых обязанностей, в подтверждении также должны быть указаны название места работы и контактный телефон руководства (контактного лица).

Кому предоставлять подтверждение?

Заполненное подтверждение при необходимости нужно предоставить сотрудникам государственной или муниципальной полиции и представителям Государственной пограничной охраны.

Человек также должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту. 13

Кто будет контролировать ограничения?

Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией и Государственной пограничной службой. Поддержку также окажут земессарги.

Каким будет штраф за несоблюдение ограничений?

Штраф для физических лиц может достигать 2 000 евро, для юридических лиц - 5 000 евро.