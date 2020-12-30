Комендантский час ⟩ Чтобы покинуть место жительства нужно заполнить специальную форму. Где ее взять?

Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства. Люди, которые вынуждены будут по уважительной причине покинуть дом с 22.00 до 05.00, должны будут заполнить специальную форму/подтверждение. Государственная полиция отвечает на самые главные вопросы, которые у вас могут возникнуть.
Кому и при каких обстоятельствах необходимо заполнять подтверждение о покидании места жительства/места работы?
С 30 декабря по 4 января люди, которые вынуждены будут по уважительной причине покинуть место жительства с 22.00 до 05.00, должны будут заполнить специальное подтверждение.
Подтверждение заполняется каждым человеком индивидуально. Даже в случае, если человек собирается выполнять рабочие обязанности, форму заполняет сам работник, а не работодатель, за исключением сотрудников оперативных служб.
Подтверждение необходимо заполнить перед тем, как человек покинет место жительства.
Какое подтверждение нужно заполнять и где его взять?
Образец подтверждения доступен на официальном сайте Государственной полиции, а также будет размещен на сайтах других государственных учреждений. Заполненное подтверждение должно быть у человека при себе в электронном или распечатанном виде.
Какую информацию необходимо указывать?
При заполнении подтверждения человек должен указать свое имя, фамилию, персональный код, адрес проживания, причину и время выезда с места жительства, а также контактные данные. Если причиной отъезда с места жительства является выполнение трудовых обязанностей, в подтверждении также должны быть указаны название места работы и контактный телефон руководства (контактного лица).
Кому предоставлять подтверждение?
Заполненное подтверждение при необходимости нужно предоставить сотрудникам государственной или муниципальной полиции и представителям Государственной пограничной охраны.
Человек также должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту.
Кто будет контролировать ограничения?
Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией и Государственной пограничной службой. Поддержку также окажут земессарги.
Каким будет штраф за несоблюдение ограничений?
Штраф для физических лиц может достигать 2 000 евро, для юридических лиц - 5 000 евро.
Подтверждение о покидании места жительства/места работы (на латышском, русском и английском языках) можно скачать ЗДЕСЬ.