Ср, 30.12.2020
В отличие от термина "комендантский час", "сидение дома" означает ситуацию, когда жители находятся дома, не ходят в гости и не организовывают вечеринки. Кришьянис Кариньш о введении комендантского часа и продлении режима ЧС
Кришьянис Кариньш о введении комендантского часа и продлении режима ЧС
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Комендантский час ⟩ Чтобы покинуть место жительства нужно заполнить специальную форму. Где ее взять?

Иллюстративное фото

ФОТО: fizkes/shutterstock.com

Начиная с сегодняшнего дня до 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00 все жители страны должны находиться по месту своего жительства. Люди, которые вынуждены будут по уважительной причине покинуть дом с 22.00 до 05.00, должны будут заполнить специальную форму/подтверждение. Государственная полиция отвечает на самые главные вопросы, которые у вас могут возникнуть. 

Кому и при каких обстоятельствах необходимо заполнять подтверждение о покидании места жительства/места работы?

С 30 декабря по 4 января люди, которые вынуждены будут по уважительной причине покинуть место жительства с 22.00 до 05.00, должны будут заполнить специальное подтверждение. 

Подтверждение заполняется каждым человеком индивидуально. Даже в случае, если человек собирается выполнять рабочие обязанности, форму заполняет сам работник, а не работодатель, за исключением сотрудников оперативных служб.

Подтверждение необходимо заполнить перед тем, как человек покинет место жительства. 

Какое подтверждение нужно заполнять и где его взять?

Образец подтверждения доступен на официальном сайте Государственной полиции, а также будет размещен на сайтах других государственных учреждений. Заполненное подтверждение должно быть у человека при себе в электронном или распечатанном виде.

Какую информацию необходимо указывать? 

При заполнении подтверждения человек должен указать свое имя, фамилию, персональный код, адрес проживания, причину и время выезда с места жительства, а также контактные данные. Если причиной отъезда с места жительства является выполнение трудовых обязанностей, в подтверждении также должны быть указаны название места работы и контактный телефон руководства (контактного лица).

Кому предоставлять подтверждение?

Заполненное подтверждение при необходимости нужно предоставить сотрудникам государственной или муниципальной полиции и представителям Государственной пограничной охраны.

Человек также должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность - паспорт или ID-карту.

Кто будет контролировать ограничения?

Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией и Государственной пограничной службой. Поддержку также окажут земессарги. 

Каким будет штраф за несоблюдение ограничений?

Штраф для физических лиц может достигать 2 000 евро, для юридических лиц - 5 000 евро.

Подтверждение о покидании места жительства/места работы (на латышском, русском и английском языках) можно скачать ЗДЕСЬ.

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