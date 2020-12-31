Чт, 31.12.2020
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Алексей Навальный в ответ на возбужденное против него уголовное дело
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В Риге трамвай сошел с рельсов и врезался в несколько машин

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В среду, 30 декабря, во второй половине дня, в Риге на улице Петерсалас сошел с рельсов трамвай, который по инерции врезался в автомобили, стоявшие рядом, сообщает Degpunktā. 

Трамвай, потеряв сцепление с рельсами, покатился по брусчатке и врезался в три машины на обочине дороги.

Рабочие, которые приехали разбираться с последствиями инцидента, указали на серьезную проблему.

"Видите, оно изношено "до смерти", колесо полностью изношено. Смотрите - совершенно ровное! Это целиком вина депо, а не водителя", - сказал рабочий.

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Скорее всего, водитель трамвая объяснит дорожной полиции ситуацию о причине ДТП, а в Rīgas satiksme пойдут дискуссии о техническом состоянии трамвая.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке

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