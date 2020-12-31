В Риге трамвай сошел с рельсов и врезался в несколько машин

В среду, 30 декабря, во второй половине дня, в Риге на улице Петерсалас сошел с рельсов трамвай, который по инерции врезался в автомобили, стоявшие рядом, сообщает Degpunktā.
Трамвай, потеряв сцепление с рельсами, покатился по брусчатке и врезался в три машины на обочине дороги.
Рабочие, которые приехали разбираться с последствиями инцидента, указали на серьезную проблему.
"Видите, оно изношено "до смерти", колесо полностью изношено. Смотрите - совершенно ровное! Это целиком вина депо, а не водителя", - сказал рабочий.
Скорее всего, водитель трамвая объяснит дорожной полиции ситуацию о причине ДТП, а в Rīgas satiksme пойдут дискуссии о техническом состоянии трамвая.
Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке