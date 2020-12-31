Справка ⟩ Изменения в движении общественного транспорта после взрыва в Агенскалнсе

Автобусы маршрутов 4, 21, 38, 39, 46, 56 в направлении от Иманты и троллейбусы 5-го маршрута в направлении от больницы Страдиня будут курсировать по улицам Мелнсила-Калнциема-Слокас-Нометню. Остановка "Улица Лермонтова" будет пропускаться.

Автобусы маршрутов 4, 21, 38, 39 в направлении Иманты будут идти по улицам Бариню-Маза Нометню-Маргриетас-Капселю-Мелнсила.

Автобусы номер 46, 56 в направлении Иманты и троллейбусы 5-го маршрута в сторону стадиона "Даугава" будут курсировать по улицам Марупес-Маза Нометню-Маргриетас-Капселю. Остановки "Агенскалнский рынок" и "Улица Лермонтова" пропускаются.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения.

По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, но точные обстоятельства инцидента выяснит Государственная полиция. Возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека".