Чт, 31.12.2020
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Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
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Справка ⟩ Изменения в движении общественного транспорта после взрыва в Агенскалнсе

Взрыв в здании в Риге на улице Мелнсила, 2

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Из-за взрыва в здании в Риге на улице Мелнсила, 2, в результате которого дом частично обрушился, закрыто движение общественного транспорта на ул. Мелнсила, на участке от ул. Капселю до ул. Нометню, сообщил руководитель по связям с общественностью Rīgas Satiksme Виктор Закис.

Автобусы маршрутов 4, 21, 38, 39, 46, 56 в направлении от Иманты и троллейбусы 5-го маршрута в направлении от больницы Страдиня будут курсировать по улицам Мелнсила-Калнциема-Слокас-Нометню. Остановка "Улица Лермонтова" будет пропускаться. 

Автобусы маршрутов 4, 21, 38, 39 в направлении Иманты будут идти по улицам Бариню-Маза Нометню-Маргриетас-Капселю-Мелнсила.

Автобусы номер 46, 56 в направлении Иманты и троллейбусы 5-го маршрута в сторону стадиона "Даугава" будут курсировать по улицам Марупес-Маза Нометню-Маргриетас-Капселю. Остановки "Агенскалнский рынок" и "Улица Лермонтова" пропускаются.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. 

По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом, но точные обстоятельства инцидента выяснит Государственная полиция. Возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека". 

Галерея: Взрыв в Агенскалнсе 

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