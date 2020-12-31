Фото, видео ⟩ Взрыв в Агенскалнсе: частично обрушился жилой дом, есть погибший

Галерея: Взрыв в Агенскалнсе

По информации Пожарно-спасательной службы, вызов в Агенскалнс был получен в 1:22. В 3:40 пожар удалось локализовать. Горели второй и третий этажи и конструкции крыши частично обрушившегося дома на площади 80 кв. м.

​На объекте работали 40 пожарных на 11 специализированных машинах. Чтобы обеспечить установку дополнительного специализированного оборудования, провода троллейбусной линии были отключены, а сотрудники компании Sadales tīkls отключили электроснабжение здания.

По состоянию на 6:30, работа по тушению пожара продолжалась, производился также демонтаж разрушенных конструкций.

В результате взрыва и последующего пожара один человек погиб и шестеро получили ранения. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), троих пострадавших спасли пожарные. Один из них оказался в руинах, и на его освобождение ушло больше часа. Вскоре после этого под развалинами был найден погибший. Еще пять человек были эвакуированы из разрушенного дома.

По словам руководителя Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, двое пострадавших были доставлены в больницу с относительно небольшими травмами, одному была оказана помощь на месте. На месте происшествия работали семь бригад медиков.

Пожарные подозревают, что взрыв мог быть связан с газом. В связи с происшествием начат уголовный процесс по главе XIII Уголовного закона "Преступные деяния в отношении здоровья лица".

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что из-за взрыва сначала было перекрыто движение на участках улиц Мелнсила, Лапу, Лермонтова и Эрнестинес. Участок улицы Мелнсила от ул. Лермонтова до ул. Эрнестинес, где ходит общественный транспорт, может оставаться закрытым еще долгое время - до ликвидации последствий аварии.

Как сообщил в Twitter председатель Рижской думы Мартиньш Стакис, здание, в котором произошел взрыв, является собственностью самоуправления. Люди, оставшиеся без крова в результате аварии, будут размещены в гостиницах.

Авария произошла во время комендантского часа, объявленного из-за Covid-19, в то время, когда жители должны находиться по месту жительства. Поэтому сотрудники полиции усиленно патрулировали территорию, и люди на улицах обязаны были предоставлять заполненные заявления о причинах, почему они находятся не по месту жительства.

По сообщению жителей, взрыв был слышен даже в отдаленных районах, например, на Тейке, в Пурвциемсе и на Югле.

При взрыве разрушена часть здания со стороны улицы Лермонтова, а на другой стороне дома даже не вылетели окна. По наблюдениям агентства LETA, обломки дома на улице Мелнсила, 2, - оконные рамы и жестяные листы - скорее всего, в результате взрыва разбросало по ближайшей окрестности, некоторые из них отбросило на расстояние до 50 метров - они приземлились в саду Яунатнес, расположенном на противоположной стороне улицы Мелнсила. Большая часть обломков здания упала на проезжую часть улицы Мелнсила, освобождение которой определенно может занять много времени.

Saistībā ar spādzienu Melnsila ielā 2 esmu saziņā ar atbildīgajiem dienestiem. Sprādziens noticis mūra mājā. Plašā teritorijā izmētāti ķieģeļi un koka būvmateriāli. Notikuma vietā darbojas VUGD, kuri cīnās ar liesmām, Valsts un Pašvaldības policija. pic.twitter.com/oyFkRZpi2A — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 31, 2020

Взрыв жилого дома в Агенскалнсе. Перекресток Мелнсила и Лермонтова. Люди под завалами. pic.twitter.com/i0dW6OzFpk — Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) December 30, 2020