Путин выступил с рекордно длинным новогодним обращением к россиянам

"Сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то - с горькими утратами близких, любимых людей", - цитирует Путина издание.

Президент России отметил, что уходящий год россияне прошли "вместе, с достоинством, как и подобает единому народу". Отдельно в новогоднем обращении Путин вспомнил о тех, кто не может встретить Новый год за праздничным столом: заболевших, сотрудниках экстренных служб, военных и медицинских работниках.

"Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", - добавил политик.

По словам Путина, пандемия коронавируса перевернула привычный образ жизни, отбросив все незначительное, и заставив оценить самое важное: "А это дар человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки, это наши дети - еще малыши и уже повзрослевшие, это наши друзья и коллеги, бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел - масштабных, на всю страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых".