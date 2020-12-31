На время комендантского часа под Ригой будут закрыты десять автобусных рейсов. Какие именно?

Закрыты будут только те рейсы, которые начинаются с 21:25 до 23:35.

Плоне сообщила, что Autotransporta direkcija следит за заполненностью общественного транспорта, временно отменяя рейсы с почти полным отсутствием пассажиров. В то же время в управлении отметили, что важно обеспечивать общественный транспорт в вечернее время, чтобы те, кто работает посменно, например в сфере медицины, могли добраться домой или на работу.

В эти дни закроется рейс Рига-Олайне, который выходит из Риги в 22:30 и из Олайне в 23.30. Также будет закрыт рейс по маршруту Рига-Адажи-Кадага, который выходит из Кадаги в 22:15, а из Риги - в 23:05 и 23:30.

Автобусы не будут курсировать по маршруту Рига-Гаркалне-Вангажи, который отправляется из Вангажи в 22:25, а также по маршруту Рига-Балдоне, который отправляется из Риги в 21:25 и из Балдоне в 22:25. В праздничные дни будут закрыты маршрут Рига-Яункемери, который отправляется из Яункемери в 22:15, а также маршрут Рига-Слока, который отправляется из Риги в 23:35.

LETA уже сообщало, что Кабинет министров принял решение ввести в Латвии ночной комендантский час, который будет действовать во время новогодних праздников.

Из постановления правительства следует, что все жители Латвии должны находиться по месту жительства с 30 декабря по 4 января, а также 8 и 9 января с 22:00 до 5:00.

Согласно решению правительства, во время комендантского часа будет курсировать общественный транспорт. Так же в это время можно будет воспользоваться услугами такси - этой услугой можно будет воспользоваться, чтобы добраться до работы или с работы домой, круглосуточной аптеки, медицинского учреждения, ветеринарного учреждения или обратно.