Президент Латвии в новом году пожелал стойкости, терпимости и мужества

Президент в первую очередь пожелал народу стойкости. "Стойкости медикам, которые каждый день и сегодня ночью борются за жизни людей. Выдержать и жить дальше больным и тем, кто потерял близких. Тем, кто временно потерял работу и доходы. Тем, кто потерял веру и идет к тому, чтобы ее обрести. Им нужна стойкость, а еще больше - наша поддержка", - сказал политик.

Левитс признал, что повседневные ограничения и неудобства требуют от нас терпения. "Да, много терпения. Так сейчас во всем мире. Но в следующем году наша жизнь постепенно вернется в нормальное русло, - сказал президент, - и мы должны действовать так, чтобы в будущем мы с гордостью вспоминали это время - о том, как мы его преодолели".

Также Левитс пожелал народу Латвии терпимости. "У каждого из нас есть своя заветная правда. В нашем разнообразии - сила. Однако в переживаниях и гневе мы часто бывали слишком резкими. Я признаю - и я тоже. Мы будем слушать тех, с кем не согласны. Даже если нам не нравятся слова, которые мы слышим. Потому что и мы хотим быть услышанными и понятыми", - призвал президент.

"Мы стойкая, упрямая и смелая нация. Это заложено в нас историей и нашими предками. Кризис отказал нам во многом, но он также открыл новые возможности. У нас есть талант, трудоспособность и преимущества, данные природой Латвии", - сказал он.

"Дорогие друзья! В мыслях есть сила. Когда мы поздравляем друг друга с новым годом, давайте не будем говорить это просто так! Давайте вложим в эти слова доброту и искренность! В них - великая сила", - призвал президент.