"Это может быть год роста, самореализации и новых горизонтов": новогоднее обращение Кариньша

В преддверии нового года Кариньш призвал задуматься об общих целях каждого индивида и всего общества, о том, как их достичь, "какими мы хотим быть - по отношению к себе, нашим близким и нашей стране - чего мы хотим добиться, в какой стране жить".

"История 2021 года находится в наших руках. Это может быть год роста, самореализации и новых горизонтов для каждого человека и всего общества", - сказал Кариньш.

Премьер-министр назвал прошедший год годом выдержки и испытаний - пандемия Covid-19 стала одной из самых серьезных проблем, с которой Латвия столкнулась с момента восстановления независимости государства. "Это потребовало от каждого большого терпения, ответственности, понимания и дальновидности. У некоторых это вызвало замешательство, но подавляющее большинство сблизилось в общей борьбе", - сказал Кариньш.

Политик отметил, что в мировой истории 2020 год останется годом пандемии Covid-19, которая затронула всех нас - молодых и старых, семьи и одиноких людей, как тех, кто осознает риски, так и тех, кто испытывает трудности с их пониманием. "Эта необычная ситуация показала, как много мы можем сделать, когда действуем вместе, но насколько плох результат, когда мы думаем каждый о себе", - сказал Кариньш.

Премьер-министр отметил, что прошедший год изменил наши повседневные привычки и отношения с другими людьми. "Весной за короткое время мы смогли отреагировать и изменить нашу повседневную жизнь, поэтому мы были признаны одним из самых успешных государств в Европе и мире. Однако хорошие весенние результаты и относительно мирное лето помешали своевременной подготовке ко второй волне вируса", - сказал Кариньш.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом году правительство гораздо отчетливее услышало голоса различных групп и профессий. Он поблагодарил социальных партнеров, неправительственные организации и активистов гражданских инициатив за сотрудничество и диалог. "Разнообразие мнений - это ценность, особенно во время кризиса. Латвии нужны все люди, все мнения и уважительные дискуссии - как в семье и среди друзей, так и среди политиков и организаций", - подчеркнул Кариньш.

Премьер-министр также признал, что, несмотря на все трудности, экономика страны показала очевидную жизнеспособность, а предприниматели смогли проявить себя на международном уровне - на экспортных рынках.

"Мы сильная нация, мы доказали, что никакой противник для нас не может слишком силен. Но вместе мы должны позаботиться о том, чтобы врагами не стали наши собственные заботы, страхи и усталость. В информационном потоке, который мы ежедневно получаем, легко заблудиться, но мудрость нашего народа и способность отличить правду от измышлений позволит выиграть и этот бой", - сказал Кариньш.

По его словам, общая цель - как можно скорее вернуться к нормальной жизни. "Преодоление сегодняшних вызовов требует смотреть дальше и шире, продолжая начатый путь развития. Направление ясно - благополучное североевропейское государство. Кризисы, войны и пандемии оказывают самое непосредственное влияние на динамику развития государств и наций, так как меняют мышление и мотивацию людей. Нынешний момент может стать поворотным в развитии нашей страны, но это требует совместных и решительных действий ", - подчеркнул премьер-министр.

В конце выступления он призвал всех сохранять бдительность и действовать ответственно, а также поблагодарил врачей и службы, которые и сейчас продолжают работу, борясь за здоровье и жизнь других людей.