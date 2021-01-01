После долгой борьбы с Covid-19 скончался инфектолог больницы Страдиня - Паулс Алдиньш

Больница потеряла выдающегося врача, ученого, педагога и коллегу. Его вклад в развитие латвийской индустрии инфекционных заболеваний неоценим. Паулс Алдиньш - один из основоположников современного лечения ВИЧ, пациентов с ослабленным иммунитетом и вирусным гепатитом в Латвии. Он неустанно обучал коллег и студентов обоих латвийских медицинских университетов.

В общении с пациентами Паулс Алдиньш был образцом высочайших этических и профессиональных стандартов врача, всегда отзывчивый, терпеливый и добрый в работе с коллегами, никогда не забывал выполнять свои обещания, был точный до мельчайших деталей.

Паулс Алдиньш имел честь представлять Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня не только в Латвии, но и на международном уровне, участвуя как в исследовательской, так и в образовательной деятельности.

"С самого начала пандемии Covid-19 Паулс Алдиньш принимал активное участие в ее лечении, к сожалению, он проиграл в борьбе с этой жестокой болезнью ... 97