Дочь Репше: "У меня 12 диагнозов, но я не хочу, чтобы меня жалели"

"У меня 12 диагнозов. Что ж, как вы понимаете - не работает главный пищеварительный тракт человека сверху донизу. Из-за патологии он, по-видимому, перестал развиваться лет в 15, когда все в организме сформировалось так, как сформировалось. А потом стали появляться проблемы со здоровьем, но никто, конечно, не знал об этом. Я никому не говорила - боролась", - рассказал Репше на шоу.

Мадара уже продолжительное время сталкивается с проблемами со здоровьем, но она полна решимости не сдаваться: "Мне не хочется навязываться с такими вещами, и мне не нравится, что меня жалеют. И я не хочу, чтобы меня жалели. Я привыкла бороться по жизни в одиночку. Очень часто я по две недели совсем не отвечала даже маме. Мне кажется, что побороть это нужно человеку самостоятельно", - добавила Мадара.

На вопрос, научилась ли женщина жить со своим состоянием, она открыто ответила: "И да, и нет. Вы можете научиться, но уживаться? Да, тяжело!".

Она также со слезами на глазах обратилась ко всем, кто не остался равнодушен и поддержал ее в этой нелегкой борьбе за здоровье, поблагодарив всех, кто сделал пожертвование и помог оплатить операцию.

Врачи решили, что следующая операция должна состояться уже в январе, и Мадара открыто заявляет, что намерена заработать на нее сама продажей фотографий. "Второй раз я бы не просила жертвовать себе. Мне хочется успеть и сделать это самой, заработать своей работой", - отметила Репше, добавляя, что ее работы можно приобрести в интернете, связавшись с ней лично.