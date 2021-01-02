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Кришьянис Кариньш
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Пожар повышенной опасности в Старой Риге: возможно, его вызвал запуск пиротехники на крыше

ФОТО: InfinitumProdux/Shutterstock

В пятницу, 1 января, в Старой Риге горела терраса семиэтажного дома, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар повышенной опасности на улице Вецпилсетас в Риге, где в семиэтажном жилом доме горели терраса и межэтажное перекрытие, поступил в VUGD в 9:29. 

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из задымленного здания эвакуировали 13 человек. Пожар был ликвидирован в 14:47.

Как отметили в VUGD, возможная причина пожара могла быть связана с применением пиротехники на крыше здания.

Всего в течение суток спасатели получили 56 вызовов, из которых 16 были связаны с пожарами, 34 - со спасательными операциями, а шесть вызовов оказались ложными. 

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