Пожар повышенной опасности в Старой Риге: возможно, его вызвал запуск пиротехники на крыше

Вызов на пожар повышенной опасности на улице Вецпилсетас в Риге, где в семиэтажном жилом доме горели терраса и межэтажное перекрытие, поступил в VUGD в 9:29.

Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из задымленного здания эвакуировали 13 человек. Пожар был ликвидирован в 14:47.

Как отметили в VUGD, возможная причина пожара могла быть связана с применением пиротехники на крыше здания.