Пожар повышенной опасности в Старой Риге: возможно, его вызвал запуск пиротехники на крыше
В пятницу, 1 января, в Старой Риге горела терраса семиэтажного дома, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В пятницу, 1 января, в Старой Риге горела терраса семиэтажного дома, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вызов на пожар повышенной опасности на улице Вецпилсетас в Риге, где в семиэтажном жилом доме горели терраса и межэтажное перекрытие, поступил в VUGD в 9:29.
Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Из задымленного здания эвакуировали 13 человек. Пожар был ликвидирован в 14:47.
Как отметили в VUGD, возможная причина пожара могла быть связана с применением пиротехники на крыше здания.
Всего в течение суток спасатели получили 56 вызовов, из которых 16 были связаны с пожарами, 34 - со спасательными операциями, а шесть вызовов оказались ложными.