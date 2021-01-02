В период ЧС Инспекция здравоохранения получила 30 жалоб

Рассмотрение восьми из 30 заявлений еще не окончено. Жители жаловались в инспекцию на несоблюдение требований дистанцирования и требований об использовании средств индивидуальной защиты, а также на нарушения в работе спортклубов и салонов красоты.

Калниня сообщила, что в трех случаях информация передана для дальнейшего рассмотрения в Госполицию.

В период чрезвычайной ситуации было получено 23 жалобы на нарушения требований эпидемиологической безопасности в здравоохранении. Были получены жалобы на проведенные и не проведенные в больницах тесты, на возможное инфицирование Covid-19 в больнице, невозможность связаться с госпитализированными родственниками или врачами и др.