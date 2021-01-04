В Мексике врача госпитализировали после вакцинации от коронавируса
Власти Мексики расследуют связанный с вакциной от коронавируса Pfizer инцидент: 32-летнего врача госпитализировали после прививки, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Reuters.
Власти Мексики расследуют связанный с вакциной от коронавируса Pfizer инцидент: 32-летнего врача госпитализировали после прививки, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Reuters.
Врач, имя которого не разглашается, после вакцинации попал в отделение интенсивной терапии государственной больницы в мексиканском штате Нуэво-Леон, поскольку у него появились судороги, сыпь и затрудненное дыхание.
По словам министра здравоохранения Мексики, первоначальный диагноз - энцефаломиелит, или воспаление головного и спинного мозга. Он добавил, что у врача ранее выявлялись аллергические реакции, но данных о воспалении головного мозга при клинических испытаниях вакцины не было.
Производитель вакцины еще не прокомментировал случившееся.
В Мексике от коронавируса умерли более 126 500 человек. В стране прививки медработникам стали делать 24 декабря.