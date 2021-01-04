Эксперт: фейковые новости на удивление легко повлияли на многих жителей Латвии

Он отметил, что российская пропаганда не стала слабее. В то же время Covid-19 "освободил" недовольных. Информация, доступная в социальных сетях и особенно в Facebook, показала, что

фейковые новости или полуправда на удивление легко повлияли на многих жителей Латвии.

Подобные тенденции наблюдаются и в других странах мира, - сказал Капустанс.

Если раньше в центре внимания была деятельность России, местных российских активистов или симпатизирующих им людей в сфере дезинформации, то в 2020 году дезинформация также широко использовалась некоторыми латвийскими политиками, бизнесменами и общественно активными людьми. Капустанс отметил, что существует тенденция

к использованию фейковых новостей или полуправды людьми, которые позиционируют себя как эксперты.

Их активность в социальных сетях свидетельствует об информационной войне.

Среди людей, присоединившихся к фейковым или непроверенным новостям, эксперт привел в качестве примера Алдиса Гобземса, депутата Сейма, комментатора, называющего себя "журналистом" Сандриса Точса, исполнительного директора компании Primekss Яниса Ошлейса и члена правления Латвийского общества врачей Петериса Апиниса.

"Нельзя сказать, что Апинис не обладает медицинскими знаниями, но предоставленная им информация не совсем верна. Швеция не установила строгих ограничений в начале пандемии Covid-19, но в Швеции было более 8000 смертей от Covid-19, и она переживала резкий экономический спад. Но это не стало для Апиниса препятствием для критики правительства Латвии за введение более строгих ограничений", - сказал Капустанс.

Эксперт отметил, что, видя рост числа случаев Covid-19 и смертей, мнение члена правления Латвийского общества врачей изменилось, и позже Апинис раскритиковал правительство за то, что ограничения нужно было вводить раньше.

Чтобы проиллюстрировать, как в Facebook распространяются фейковые новости, преподаватель Видземской высшей школы упомянул встречу фонда Tautas varas fronte 20 декабря 2020 года у памятника Свободы, которую посетило небольшое количество людей. В Facebook можно было посмотреть видео, где слышно, как активист из Валмиеры говорит, что он спокойный человек, который не делает ничего запрещенного.

По словам зарубежного эксперта, на следующих кадрах было видно, как этот человек пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками правоохранительных органов, в тот момент, когда был задержан участник несанкционированного митинга из Литвы. Затем последовал отрывок, где активист из Валмиеры говорит, что сотрудники правоохранительных органов повалили его на землю и ударили, хотя в других кадрах было видно, что это не так.

Отвечая на вопрос, как фейковые новости о вакцине Covid-19 могут повлиять на выбор людей, получать вакцину или нет, Капустанс подчеркнул, что сомнения населения действительно влияют и усложняют процесс, поскольку в странах нет обязательной вакцинации.

По его мнению, важен вопрос лечения и ухода за медицинским персоналом, часть которого находится в тесном контакте с людьми, инфицированными Covid-19. Согласно опросам, некоторые люди, работающие в сфере здравоохранения, не хотят получать вакцину Covid-19, особенно в Даугавпилсе. По мнению преподавателя Видземской высшей школы, это вызывает вопросы, в каком информационном поле живут эти люди.