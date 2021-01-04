Завершены поиски пропавших в Баренцевом море моряков. Тела так и не нашли

В результате поисков тела моряков обнаружить так и не удалось.

Сообщается, что активная фаза поисков была завершена еще 30 декабря - через двое суток после того, как судно затонуло. В тот же день 17 моряков были официально объявлены погибшими.

В общей сложности на борту затонувшего судна в момент катастрофы находилось 19 человек - двоим из них удалось спастись.