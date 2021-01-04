Пн, 4.01.2021
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пострадавший при взрыве дома в Агенскалнсе
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Завершены поиски пропавших в Баренцевом море моряков. Тела так и не нашли

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Баренцевом море прекращены поиски погибших членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего 28 декабря, сообщает "Медуза".

В результате поисков тела моряков обнаружить так и не удалось.

Сообщается, что активная фаза поисков была завершена еще 30 декабря - через двое суток после того, как судно затонуло. В тот же день 17 моряков были официально объявлены погибшими.

В общей сложности на борту затонувшего судна в момент катастрофы находилось 19 человек - двоим из них удалось спастись.

Точные причины инцидента все еще не установлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.

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