Завершены поиски пропавших в Баренцевом море моряков. Тела так и не нашли
В Баренцевом море прекращены поиски погибших членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего 28 декабря, сообщает "Медуза".
В Баренцевом море прекращены поиски погибших членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего 28 декабря, сообщает "Медуза".
В результате поисков тела моряков обнаружить так и не удалось.
Сообщается, что активная фаза поисков была завершена еще 30 декабря - через двое суток после того, как судно затонуло. В тот же день 17 моряков были официально объявлены погибшими.
В общей сложности на борту затонувшего судна в момент катастрофы находилось 19 человек - двоим из них удалось спастись.
Точные причины инцидента все еще не установлены. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.