В Латвию доставлена вторая партия вакцин от Covid-19

По ее словам, часть этих вакцин будет храниться в Государственном центре донорства крови, а часть - в Рижской Восточной клинической университетской больнице и Университетской клинической больнице имени Паула Страдиня.

Как сообщалось, в минувший понедельник, 28 декабря, в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация практикующих врачей от Covid-19.

Первые вакцины Comirnaty, произведенные фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, были доставлены в Латвию утром 26 декабря. При первой доставке Латвия получила 9 750 доз вакцины, которые будут предоставлены в общей сложности 4875 медицинским работникам, поскольку для вакцинации одного человека требуется две дозы.

"В целом, Pfizer и BioNTech планируют поставить весь объем вакцин, заказанных Латвией, в первом квартале 2021 года, что обеспечит вакцинацию в равной степени для всех стран Европейского Союза", - заявили в Государственном агентстве лекарств (ZVA).

Общедоступная информация показывает, что Латвия подала заявку на получение в общей сложности 97 500 доз вакцины Comirnaty, чего хватило бы для вакцинации 48 750 человек.