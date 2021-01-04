Слово вертится на языке… Это признак слабеющей памяти?

Кроме того, дневниковые записи позволили прийти к выводу, что эпизоды, когда слово вертится на языке, чаще всего разрешаются успешно: типичный показатель этой успешности - свыше 90%.

Однако толковать эти данные надо с долей осторожности. Скажем, люди старшего поколения, которых сильнее, чем молодых, беспокоит состояние их памяти, могут с большей долей вероятности записывать абсолютно все случаи феномена "вертится на языке".

Они могут более добросовестно относиться к исследованию, поскольку их жизнь менее суматошна, чем у молодого поколения.

Кроме того, участники исследования могут с большей долей вероятности фиксировать именно те случаи, когда слово было успешно найдено, а не эпизоды, когда его так и не удалось вспомнить.

В качестве альтернативы можно использовать экспериментальный метод, который разработали психологи Роджер Браун и Дэвид Макнил, когда работали в Гарвардском университете: вызывать состояние "вертится на языке" в лабораторных условиях.

Браун и Макнил обнаружили, что если предлагать участникам эксперимента словарные определения редко встречающихся слов, то это часто приводит к состоянию "вертится на языке".

Вот один из примеров: "Навигационный измерительный инструмент, используемый для определения высоты Солнца и других космических объектов над морским горизонтом" (если вы сейчас испытали то самое состояние, расслабьтесь, это слово - секстант).

Это секстант - не секстет и не сектант Getty Images

Во время исследования часто случалось, что участники были в состоянии найти слово без каких-либо затруднений.

Тем участникам, которые попадались на крючок и оказывались в состоянии "на кончике языка", Браун и Макнил задавали дополнительные вопросы. Ученые обнаружили, что эти люди сообщали определенную, хоть и неполную, информацию об ускользающем слове, даже если не могли его вспомнить.

Например, участники были весьма успешны в ответах, когда их просили предположить, сколько слогов в искомом слове или с какой буквы оно начинается.

Ну и не очень удивительно, что даже когда участники эксперимента ошибались, они часто приводили слова, близкие по значению - например, в случае с секстантом они упоминали астролябию или компас.

Впрочем, иногда они предлагали в качестве ответа слова, просто похоже звучащие - "секстет" или "сектант".

Но если мы исходим из того, что моряки, вооруженные секстантом, - вовсе не участники музыкального коллектива из шести членов и не состоят в религиозной группе, отделившейся от основного вероисповедания, то тогда такие ошибки свидетельствуют кое-о-чем важном. Например, о том, как знание и узнавание слов устроено в нашей памяти.

Результаты исследований с участием людей старшего поколения показывают, что те реже готовы сообщить частичную информацию об ускользающем слове (например, первую его букву).