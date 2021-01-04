Депутат Сейма сложила мандат ради карьеры в Шахматной федерации

"Новый год принес большие изменения в мою жизнь - я приняла предложение занять должность управляющего директора и заместителя председателя правления Международной шахматной федерации FIDE", - пишет Рейзниеце-Озола. FIDE объединяет 190 стран, их федерации и десятки миллионов спортсменов. Это самая большая и влиятельная шахматная организация в мире.
"Это предложение - очень высокая оценка не только для меня лично, но и для Латвии и шахматных традиций нашей страны. Должность управляющего директора FIDE является одной из самых высоких для Латвии в какой-либо международной спортивной организации. Это прекрасная возможность рассказать миру о латвийском спорте", - подчеркнула политик.
Она также сообщила, что приняла решение сложить свой мандат, чтобы посвятить все свое время и энергию работе FIDE . "Я привыкла уделять максимум внимания тому, чем занимаюсь", - объясняет Рейзниеце-Озола.
Покидая Сейм, Рейзниеце-Озола продолжит членство в "Крестьянском союзе Латвии" и будет поддерживать хорошие перемены в партии.
"В FIDE будет много обязанностей, но приятно, что для этого не нужно покидать Латвию. Поэтому я знаю, что связь с единомышленниками и друзьями останется тесной", - добавляет политик.
Она также выразила уверенность в том, что сможет внести свой вклад в будущее развитие FIDE.
"В будущем мир будет воспринимать Международную шахматную федерацию не только как институт поддержки профессиональных спортсменов и организатора соревнований высокого уровня, но и как социально ответственную организацию, которая активно использует королевский спорт для обучения детей, интеграции уязвимых групп населения и расширения прав женщин", - написала она.
Последние 10 лет профессиональной деятельности Даны Рейзниеце-Озола связаны с политикой. Она благодарит избирателей за их доверие и постоянную поддержку, которая позволила им вместе делать важные дела для Латвии, а также всех нынешних политических партнеров. Политик выразил удовлетворение сохранением конструктивных и уважительных отношений в условиях растущего популизма и политической агрессии. Она также оценила ожесточение политических оппонентов.