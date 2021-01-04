Депутат Сейма сложила мандат ради карьеры в Шахматной федерации

"Новый год принес большие изменения в мою жизнь - я приняла предложение занять должность управляющего директора и заместителя председателя правления Международной шахматной федерации FIDE", - пишет Рейзниеце-Озола. FIDE объединяет 190 стран, их федерации и десятки миллионов спортсменов. Это самая большая и влиятельная шахматная организация в мире.

"Это предложение - очень высокая оценка не только для меня лично, но и для Латвии и шахматных традиций нашей страны. Должность управляющего директора FIDE является одной из самых высоких для Латвии в какой-либо международной спортивной организации. Это прекрасная возможность рассказать миру о латвийском спорте", - подчеркнула политик.

Она также сообщила, что приняла решение сложить свой мандат, чтобы посвятить все свое время и энергию работе FIDE . "Я привыкла уделять максимум внимания тому, чем занимаюсь", - объясняет Рейзниеце-Озола.

Покидая Сейм, Рейзниеце-Озола продолжит членство в "Крестьянском союзе Латвии" и будет поддерживать хорошие перемены в партии.

"В FIDE будет много обязанностей, но приятно, что для этого не нужно покидать Латвию. Поэтому я знаю, что связь с единомышленниками и друзьями останется тесной", - добавляет политик.

Она также выразила уверенность в том, что сможет внести свой вклад в будущее развитие FIDE.

"В будущем мир будет воспринимать Международную шахматную федерацию не только как институт поддержки профессиональных спортсменов и организатора соревнований высокого уровня, но и как социально ответственную организацию, которая активно использует королевский спорт для обучения детей, интеграции уязвимых групп населения и расширения прав женщин", - написала она.