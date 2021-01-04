Иран возобновил производство высокообогащенного урана

Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже сообщили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике.

Власти Ирана отметили, что в случае, если другие страны, которые участвовали в ядерной сделке в 2015 году, снова начнут соблюдать свои обязательства в течение следующих трех месяцев, Тегеран может отказаться от создания высокообогащенного урана.