В жилом доме на улице Мелнсила, вероятно, взорвался газовый баллон
На прошлой неделе, в жилом доме на улице Мелнсила в Риге, вероятно, взорвался газовый баллон, сообщила LETA пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска.
На прошлой неделе, в жилом доме на улице Мелнсила в Риге, вероятно, взорвался газовый баллон, сообщила LETA пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска.
В возбужденном уголовном деле основной версией считается взрыв газового баллона, но рассматриваются и другие версии.
По уголовному делу ведется расследование и назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека".
Движение возле здания по-прежнему закрыто.
Известно, что специалист по связям с общественностью Gaso Яна Рубинчика сообщила, что в жилом здании на улице Мелнсила, 2, была только одна газифицированная квартира, к тому же, она находилась на той стороне дома, что не пострадала от взрыва. "Взорвался ли газовый баллон, произошла утечка газа или была другая причина взрыва - это выяснит расследование", - добавила Рубинчика, подчеркнув, что специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.
Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения.
Галерея: Здание после взрыва в Агенскалнсе