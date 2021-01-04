Вт, 5.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
1 мин для прочтения

Вакцина Moderna еще не одобрена в Евросоюзе

Вакцина Moderna.

ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило в понедельник, 4 января, что еще не приняло решение об утверждении вакцины от Covid-19, производителя Moderna, для использования в Европейском союзе (ЕС).

Научный комитет по лекарственным средствам для человека EMA еще не принял решение о Moderna на своем заседании в понедельник, 4 января, а EMA объявило, что следующее заседание комитета состоится в среду, 6 января.

Изначально EMA планировала принять решение по вакцине Moderna 12 января, но из-за давления со стороны стран ЕС это было отложено на более короткий срок.

Вакцина, разработанная американской компанией Moderna, в ходе испытаний показала эффективность 94,1%.

Как сообщалось, 28 декабря в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19. В первой партии Латвия получила 9750 вакцин Pfizer и BioNTech, которые позволят привить 4875 работников здравоохранения.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.

В целом Латвия подала заявку на 97 500 доз вакцины Comirnaty, что позволит привить 48 750 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back