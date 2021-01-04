Вакцина Moderna еще не одобрена в Евросоюзе

Научный комитет по лекарственным средствам для человека EMA еще не принял решение о Moderna на своем заседании в понедельник, 4 января, а EMA объявило, что следующее заседание комитета состоится в среду, 6 января.

Изначально EMA планировала принять решение по вакцине Moderna 12 января, но из-за давления со стороны стран ЕС это было отложено на более короткий срок.

Вакцина, разработанная американской компанией Moderna, в ходе испытаний показала эффективность 94,1%.

Как сообщалось, 28 декабря в пунктах вакцинации десяти латвийских больниц началась добровольная вакцинация медицинского персонала против Covid-19. В первой партии Латвия получила 9750 вакцин Pfizer и BioNTech, которые позволят привить 4875 работников здравоохранения.

Сегодня получена вторая партия вакцин Comirnaty - 13 650 доз.