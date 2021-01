Эминем рассказал, что заново учился читать рэп после того, как перестал употреблять наркотики

В треке Things Get Worse, который был записан в 2009 году для альбома Relapse, Эминем заявил, что поддерживает Криса Брауна - бывшего бойфренда Рианны, избившего ее. "Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту…" - звучат слова в песне. Хотя рэпер не включил эту песню в альбом, фрагмент демо-версии Things Get Worse слили в Сеть в 2019 году.

В конце декабря 2020 года Эминем выпустил альбом Music To Be Murdered By - Side B., в него вошла песня Zeus, в которой рэпер извинился перед Рианной за свои слова.

Эминем и Рианна представили совместный трек Love the Way You Lie в 2010 году, Numb - в 2012-м, The Monster - в 2013-м. В 2014 году исполнители организовали совместный тур.