Эминем рассказал, что заново учился читать рэп после того, как перестал употреблять наркотики

"Схемы рифмовок даже не казались мне знакомыми. Тогда я будто был застигнут врасплох. Иногда я думал: "Разве я это сказал?" - поделился рэпер.

В треке Things Get Worse, который был записан в 2009 году для альбома Relapse, Эминем заявил, что поддерживает Криса Брауна - бывшего бойфренда Рианны, избившего ее. "Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту…" - звучат слова в песне. Хотя рэпер не включил эту песню в альбом, фрагмент демо-версии Things Get Worse слили в Сеть в 2019 году.

"Я ошибся, сказав это. Это было невероятно глупо. Я много раз ошибался, особенно во время записи Relapse, когда

из-за наркотиков мне пришлось учиться читать рэп снова. Из-за этой ситуации я должен был научиться делать заново многое.

Тогда я думал: "Ну, если рифма есть - значит, скажи это", - вспоминает Эминем.

В конце декабря 2020 года Эминем выпустил альбом Music To Be Murdered By - Side B., в него вошла песня Zeus, в которой рэпер извинился перед Рианной за свои слова.