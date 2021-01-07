Спрогнозировать непредсказуемое: что произойдет с экономикой в этом году?

Прогнозы почти всех аналитических организаций на 2020 год были весьма однообразны. Предсказывали, что рост экономики замедлится, но ничего страшного не случится.

Так, аналитики пяти организаций (LHV, Институт конъюнктуры, Минфин, Luminor и Redgate) совершенно одинаково прогнозировали на следующий год экономический рост в 2,5%. На пятую долю процента пессимистичнее был Swedbank, на полпроцента - SEB, который прогнозировал рост в 2%.

Значительно отличался от остальных Postimees, журналисты которого были заметно оптимистичнее и прогнозировали, что рост экономики составит 3,4%. Довольно похожими были и ожидания аналитиков по инфляции и другим экономическим показателям.

С ног на голову

Завершившийся год остро показал, что одно дело – составлять возможные сценарии с помощью Excel и выбирать наиболее вероятный из них, другое - реальная жизнь. Особенно, когда в мире происходит нечто такое, что по своему влиянию на общество сходно с падением метеорита на землю или извержением вулкана Кракатау в 1883 году, сильнейшим за всю новейшую историю.

Прогнозы всех аналитиков перевернуло с ног на голову разразившаяся в феврале пандемия коронавируса.

Хотя многие прогнозировали на близкое или более отдаленное будущее (скорее, впрочем, близкое) большой спад, никто даже в самых черных сценариях не мог предвидеть того, что в действительности произошло. Никто не предвидел, что целые страны на несколько месяцев будут закрыты на замок. Никто не сумел предвидеть, что целые отрасли экономики (авиация, гостиничный бизнес, туризм, культура и развлечения и т.д.) вскоре во многом перестанут полностью или частично функционировать.

Победил прогноз SEB

Меньше всех ошибся аналитик SEB Михкель Нестор. ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/

Точнее всего к прогнозу, сделанному год назад, оказался SEB и его аналитик Михкель Нестор, хотя правильнее было бы сказать, что он наименее промахнулся. Поскольку прошлый год оказался особенным.

Если немного обобщить, окажется, что успех ему принес – как это свойственно кризисному времени – больший пессимизм. Так, SEB прогнозировал на прошлый год всего 2% роста, в то время как большинство остальных прогнозировали 2,5%, а оптимистичный Postimees 3,4%, который, соответственно, ошибся в прогнозах больше всех.

SEB был наиболее пессимистичен и в плане трудовой занятости, предсказав безработицу в 5-6%.

Цену на бензин практически точно предсказал LHV, который ошибся всего на 2 цента (она оказалась в действительности чуть выше). Все остальные считали, что в конце 2020 года бензин будет дороже, чем оказалось из-за большой скидки топливных компаний.

SEB точнее других предсказал целых три показателя (изменение роста экономика, безработицу и курс доллара США) и вместе со Swedbank и Redgate оказался наиболее точным (вернее, наименее неточным) в том числе при прогнозировании индекса потребительских цен.

LHV был наиболее точен при прогнозировании Еврибора и цены на бензин. Прогноз Redgate был точнее среднего относительно зарплаты, а Swedbank – цены на электричество.