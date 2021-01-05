Кариньш хочет потребовать отставки главы Минздрава Илзе Винькеле

Ранее Кариньш многократно выражал неудовлетворение работой министра и Министерства здравоохранения по ограничению распространения Covid-19, а в последнее время критика была высказана за отсутствие ясного плана по вакцинации от Covid-19.

Сегодня правительство планирует рассмотреть разработанный Минздравом план вакцинации, однако начало заседания Кабинета министров неоднократно переносилось.

Как сообщает агентство LETA, заседание было отложено, чтобы политики обсудили запрос о демиссии министра. Кариньш консультировался по этому поводу с другими партнерами по коалиции, от которых получил поддержку.