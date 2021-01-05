Вт, 5.01.2021
В последние дни проявилась одна очень серьезная проблема: у нас проблемы с обеспечением коек в интенсивной терапии и реанимации. Следовательно, больницы, где осложнено предоставление интенсивной помощи как пациентам с Covid-19, так и другим неотложным пациентам, которые нуждаются в особенном уходе, пациентов принимать не могут Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи
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Кариньш хочет потребовать отставки главы Минздрава Илзе Винькеле

Илзе Винькеле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш хочет потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Ранее Кариньш многократно выражал неудовлетворение работой министра и Министерства здравоохранения по ограничению распространения Covid-19, а в последнее время критика была высказана за отсутствие ясного плана по вакцинации от Covid-19.

Сегодня правительство планирует рассмотреть разработанный Минздравом план вакцинации, однако начало заседания Кабинета министров неоднократно переносилось.

Как сообщает агентство LETA, заседание было отложено, чтобы политики обсудили запрос о демиссии министра. Кариньш консультировался по этому поводу с другими партнерами по коалиции, от которых получил поддержку.

У Кариньша сегодня запланирована встреча с представляемым Винькеле объединением партий "Для развития/За!", а также с партнерами по коалиции, после которых последует сообщение о результатах встречи.

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