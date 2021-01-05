План вакцинации от Covid-19: больше всего вакцин - от AstraZeneca

Согласно разработанному Минздравом плану, в первом квартале этого года наибольший потенциальный объем вакцинации предусматривает использование вакцин AstraZeneca, утверждение которых Европейским агентством лекарственных средств пока задерживается. Ожидается, что в первом квартале от AstraZeneca будет получено около 424 000 вакцин, от BioNTech и Pfizer - около 98 000, от CureVac - 63 000, от Moderna - около 42 000.

Во втором квартале также ожидается, что наибольшее количество вакцин будет поставлено компанией AstraZeneca - около 850 000.

Как указывают эксперты, вакцины AstraZeneca легче распространять и использовать, чем вакцину BioNTech и Pfizer, потому что они имеют менее специфические требования к температуре хранения и дешевле.

Предполагается, что вакцины будут доставлены в январе 2021 года, чтобы обеспечить вакцинацию медицинского персонала, а затем клиентов и работников центров социального ухода.

Планируется, что в феврале можно будет начать вакцинацию людей старше 80 лет. В первом квартале планируется вакцинировать 16% населения Латвии. Для этого каждый месяц нужно прививать около 50,1 тыс. человек еженедельно. С апреля по июнь прогнозируемый объем поставок вакцин удвоится.

По оценкам Министерства здравоохранения, частные медицинские центры могли бы делать около 25 600 прививок в неделю, в том числе MFD grupa- около 17 000, Veselibas centru apvieniba - около 3700, Veselibas centrs 4 - около 1800, остальные - около 3000.

Семейные врачи могут обеспечить около 25 000 прививок в неделю, государственные и муниципальные больницы - около 10 000, муниципальные амбулаторные учреждения - около 5 000. Таким образом, общий потенциал вакцинации оценивается примерно в 65 600 прививок в неделю.

Согласно плану, приглашать людей на прививки будут сами учреждения, проводящие вакцинацию.