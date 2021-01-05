Винькеле принимает требование отставки

По ее словам, премьер-министр как руководитель правительства имеет право потребовать отставки министра, и она обязана принять его.

На вопрос, подаст ли она в отставку, как этого потребовал премьер, Винькеле ответила, что альтернативы нет.

Министр также сообщила, что узнала об отставке от коллег, поскольку премьер-министр сначала созвал заседание совета по сотрудничеству коалиции, на котором среди прочего обсуждался план вакцинации от Covid-19. Винькеле была готова принять участие во встрече, но ее не пригласили.

На вопрос о следующем потенциальном министре здравоохранения Винькеле ответила, что видит кандидата в рядах своей партии, но называть конкретного имени не стала. 25