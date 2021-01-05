В России на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будут пускать только по пригласительным

"Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению инфекции Covid-19. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь - людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении.

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщил радиостанции "Говорит Москва", что для получения пригласительного необходимо обратиться в храм по месту жительства.

"Билеты, как обычно в таких случаях, распространяются по приходам и монастырям Московской городской епархии. Прихожанину необходимо обратиться к своему настоятелю. Я не могу гарантировать, сколько таких приглашений у каждого настоятеля. Допуск во все храмы и монастыри РПЦ при любых условиях, включая Covid-10, является бесплатным", - добавил он.