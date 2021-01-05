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  • В России на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будут пускать только по пригласительным
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В России на рождественскую службу в храм Христа Спасителя будут пускать только по пригласительным

Храм Христа Спасителя

ФОТО: Скриншот из видео

На рождественское богослужение, которое проведет в московском храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл, прихожан запланировано пускать только по пригласительным билетам, пишет "Медуза" со ссылкой на сайт РПЦ.

"Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению инфекции Covid-19. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь - людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении. 

Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ сообщил радиостанции "Говорит Москва", что для получения пригласительного необходимо обратиться в храм по месту жительства.

"Билеты, как обычно в таких случаях, распространяются по приходам и монастырям Московской городской епархии. Прихожанину необходимо обратиться к своему настоятелю. Я не могу гарантировать, сколько таких приглашений у каждого настоятеля. Допуск во все храмы и монастыри РПЦ при любых условиях, включая Covid-10, является бесплатным", - добавил он.

Рождественская служба в храме Христа Спасителя пройдет в ночь на 7 января.

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