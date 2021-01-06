Ср, 6.01.2021
Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас Политологи об отставке Илзе Винькеле
Политологи об отставке Илзе Винькеле
1 мин для прочтения

NMPD: поступает от 1000 до 1500 звонков в день. Причины этих звонков все более серьезные

Иллюстративное фото

ФОТО: Dmitrijs Suļžics_F64

В Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) поступает в среднем от 1000 до 1500 звонков в день, и, по словам директора службы Лиене Ципуле, причины этих звонков становятся все более серьезными. 

Загруженность больничных коек составляет сейчас 83% и варьируется от одной больницы к другой. В настоящее время пациентами с Covid-19 наиболее загружена Северокурземская региональная больница, а в Риге - Клиническая университетская больница им. Страдиня, поскольку здесь лечат людей с различными степенями заболевания со всей Латвии.

В столице планируется подготовить дополнительно 50 коек для больных Covid-19  средней степени тяжести, а некоторые койки будут перепрофилированы. "Один из планов Минздрава - активнее вовлекать первичную помощь. Разрабатываются критерии - параметры здоровья, которые позволят пациенту не находиться в стационаре. Это также будет относиться к клиентам центров социального ухода. Однако следует признать, что болезнь довольно непредсказуема и состояние может как быстро улучшаться, так и ухудшаться", - пояснила Санита Янка, начальник отдела качества лечения Министерства здравоохранения.

Если количество коек в больницах будет недостаточным, в будущем пациенты смогут выписываться и в выходные дни, чтобы уступить место более тяжелым больным.

Чтобы помочь коллегам в отделениях интенсивной терапии, больницы планируют перераспределить существующие ресурсы, а Инспекция здравоохранения ищет врачей в других областях, а также студентов-медиков.

Последние новости

НАВЕРХ
Back