Ср, 6.01.2021
Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным, и общественность будет недовольна министр экономики Янис Витенбергс
министр экономики Янис Витенбергс
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В этом году не состоится "День теней"

ФОТО: Pixabay

С учетом установленных в стране ограничений на собрания людей и непредсказуемой эпидемиологической ситуации крупнейшее мероприятие по строительству карьеры для школьников "День теней", организованное Junior Achievement Latvia, в этом году не состоится, сообщил руководитель организации Янис Криеванс.

Организаторы мероприятия следят за эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, и, если это станет возможно, в этом году "День теней" будет перенесен на более позднее время.

Виртуальный "День теней" не может быть решением, потому что в таком случае не будет представлен ряд профессий, которые каждый год пользуются у школьников повышенным спросом.

Криеванс добавил, что интерес к "Дню теней" растет с каждым годом как со стороны школьников, так и со стороны работодателей. В прошлом году в "Дне теней" приняли участие 1695 работодателей, предложив 10 450 вакансий. На предложенные вакансии подали заявки 43 000 школьников.

Цель "Дня теней" - способствовать связи образовательного содержания в школах с реальной жизнью, помогая школьникам целенаправленно планировать свою карьеру.

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