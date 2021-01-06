В этом году не состоится "День теней"

Организаторы мероприятия следят за эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, и, если это станет возможно, в этом году "День теней" будет перенесен на более позднее время.

Виртуальный "День теней" не может быть решением, потому что в таком случае не будет представлен ряд профессий, которые каждый год пользуются у школьников повышенным спросом.

Криеванс добавил, что интерес к "Дню теней" растет с каждым годом как со стороны школьников, так и со стороны работодателей. В прошлом году в "Дне теней" приняли участие 1695 работодателей, предложив 10 450 вакансий. На предложенные вакансии подали заявки 43 000 школьников.