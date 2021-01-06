Ср, 6.01.2021
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министр экономики Янис Витенбергс
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80-летний сосед на глазах маленьких детей застрелил их мать

Игрушка. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Старейшина столичного района Ласнамяэ заявил, что специалисты отдела по защите детей управы сейчас решают вопрос об опеке на двумя детьми - 4 и 6 лет, которые вчера, 5 января, стали свидетелями убийства своей 36-летней матери, сообщает Rus.Postimees

Напомним, что трагедия произошла на улице Юмера: в своей квартире была убита из огнестрельного оружия 36-летняя женщина, которая скончалась на месте от полученных ран. Подозреваемый в преступлении, 80-летний сосед погибшей, был задержан полицией. 

У погибшей осталось двое детей, 4 и 6 лет, которых она воспитывала одна.

"Оба ребенка были немедленно отвезены в детскую больницу, их физическое здоровье в порядке. С детьми работает психолог. Специалисты отдела по защите детей Ласнамяэ уже работают с бывшим супругом погибшей, которого дети хорошо знают. Сейчас прорабатывается вопрос о том, возможно ли оформление опеки, - прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - Я хочу выразить свои соболезнования всем близким погибшей. Такие преступления невозможно объяснить. Сейчас самое главное - обеспечить поддержку и помощь оставшимся без матери детям. Не менее важно восстановить спокойствие в доме. Поэтому я прошу воздержаться от распространения слухов и домыслов. Сил всем, кого затронула эта трагедия".

В состоявшемся 6 января брифинге приняли участие окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс и Пыхьяский префект Кристиан Яани, которые сообщили, что убийство произошло буквально на глазах у детей, когда их мать вышла на стук в дверь. Подозреваемый сделал в нее три выстрела из нелегального револьвера, после чего попытался скрыться на автомобиле в Мустамяэ. 

Ранее 80-летний мужчина судим не был, много лет был помощником полицейского, но достаточно пассивным, в связи с чем покинул службу.

Револьвер был объявлен в розыск много лет назад, мужчина приобрел его нелегально.

Раскаяния в содеянном он не выразил, однако из его слов полицейские поняли, что его раздражал шум, доносившийся из квартиры погибшей.

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