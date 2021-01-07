В Украине конфискована тонна героина. Его планировали ввезти в ЕС как "дипломатическую посылку"
В Украине конфискована примерно тонна кокаина, этот наркотик контрабандисты планировали ввести в Евросоюз, задержаны четверо граждан Турции, сообщает AP.
В Украине конфискована примерно тонна кокаина, этот наркотик контрабандисты планировали ввести в Евросоюз, задержаны четверо граждан Турции, сообщает AP.
Генпрокуратура Украины сообщила, что наркотики были конфискованы во Львове, который находится в 50 километрах от границы с Польшей.
Страна происхождения героина - Пакистан, в Украину он был ввезен через Одессу, говорится в сообщении.
Наркотики, стоимость которых может составлять порядка 65,6 миллионов евро, планировалось ввести в ЕС, замаскировав под дипломатическую посылку.