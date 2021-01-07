Чт, 7.01.2021
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Жестокое убийство в Эстонии: сосед застрелил женщину на глазах у детей. Что известно?

У 36-летней Полины остались двое детей.

ФОТО: Facebook

В четверг, 7 января, Харьюский уездный суд взял под стражу 80-летнего Мати, которого подозревают в том, что во вторник, 5 января, он застрелил в столичном районе Ласнамяэ 36-летнюю женщину, мать двоих детей. Как сообщили сегодня в ходе брифинга представители Пыхьяской окружной прокуратуры и Пыхьяской префектуры полиции, убийство 36-летней Полины произошло из-за того, что соседа снизу раздражал шум, пишет Rus.Postimees.

Вечером 5 января в центр тревоги сообщили о стрельбе в ласнамяэской квартире. Полицейские задержали подозреваемого 80-летнего мужчину.

Незадолго до 20:00 полиция получила вызов из расположенной на улице Юмера в Ласнамяэ квартиры, поскольку оттуда доносилась стрельба. 

В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии. Потерпевшая скончалась от полученных ранений в больнице.

"По первоначальным данным, 80-летний мужчина стрелял в 36-летнюю женщину. Мужчина уехал с места происшествия на автомобиле, однако полицейские в течение сорока минут установили его местонахождение и задержали в Мустамяэ", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

Дежурный судья Харьюского уездного суда удовлетворил ходатайство Пыхьяского окружного прокурора Энели Лауритс и дал санкцию на помещение под стражу подозреваемого в убийстве Мати сроком до двух месяцев.

Во время брифинга, который прошел 7 января, окружной прокурор сообщил,

что убийство произошло буквально на глазах у детей, когда их мать вышла на стук в дверь. Подозреваемый сделал в нее три выстрела из нелегального револьвера, после чего попытался скрыться на автомобиле. 

Ранее 80-летний мужчина судим не был, много лет был помощником полицейского, но достаточно пассивным, в связи с чем покинул службу. Револьвер был объявлен в розыск много лет назад, мужчина приобрел его нелегально.

Раскаяния в содеянном он не выразил.

"Суд согласился с прокуратурой, что поведение подозреваемого было непредсказуемым и жестоким и он по-прежнему может быть опасен. Вчера мы допросили его, выяснение обстоятельств произошедшего продолжится в рамках уголовного производства. Мы начинаем сопоставлять его слова с результатами обзора места происшествия, с показаниями свидетелей и другими доказательствами, чтобы получить полную картину произошедшего и хронологию событий, - сказала окружной прокурор Энели Лауритс. - Впереди еще несколько следственных мероприятий и допросов. Ясность в эту историю также внесут различные вещественные доказательства и медицинские экспертизы, которые займут время. В ходе следствия в ближайшие месяцы мы найдем ответы на вопросы, почему мужчина пришел к соседке с оружием, из-за чего обострилась ситуация и было сделано несколько выстрелов, в результате которых скончалась пострадавшая 36-летняя женщина. Только после проверки различных версий мы сможем говорить о мотивах преступления".

"Кроме того, одна из целей следствия - установить, когда и при каких обстоятельствах подозреваемый обзавелся незаконным оружием. Для правовых органов крайне важно находить и изымать запрещенное оружие. Поэтому мы просим людей сообщать полиции, если у них или их близких дома есть незаконное оружие. Если вы сдадите его добровольно, то избежите уголовного производства", - добавила прокурор.

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