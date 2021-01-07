Дональда Трампа заблокировали в Facebook и Instagram до конца президентского срока

"Мы считаем, что риски, связанные с предоставлением президенту возможности продолжать использовать нашу службу в этот период, просто слишком велики", - написал Цукерберг на своей страничке в Facebook. Он напомнил, что до этого платформа периодически удаляла посты Трампа или маркировала их, "когда они нарушали политику" социальной сети.

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining... Опубликовано Mark Zuckerberg Четверг, 7 января 2021 г.

Ранее сеть микроблогов Twitter заморозила аккаунт президента на 12 часов, а Facebook - на 24 часа. Кроме того, эти соцсети и видеохостинг YouTube также заблокировали обращение Дональда Трампа к протестующим, объяснив это тем, что видео нарушает правила этих платформ.