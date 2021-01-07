Пт, 8.01.2021
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Эвика Силиня, секретарь Кришьяниса Кариньша
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Сотни военнослужащих будут помогать полиции следить за соблюдением комендантского часа

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В предстоящие выходные несколько сотен представителей вооруженных сил будут помогать полиции следить за соблюдением комендантского часа, сообщили в Министерстве обороны.

С 8 по 10 января ежедневно с 22:00 до 5:00 примерно 300 представителей земессардзе и солдат Национальной гвардии будут помогать полиции следить за соблюдением комендантского часа.

Под руководством Государственной полиции они будут осуществлять совместное патрулирование в указанные часы ограничения.

Уже сообщалось, что Национальные вооруженные силы оказывали поддержку Государственной полиции во время новогодних праздников с 30 декабря по 4 января.

С 7 декабря Национальные вооруженные силы оказывают поддержку Государственной пограничной охране, обеспечивая практическое выполнение требований нормативных актов и контролируя заполнение электронных деклараций лиц, въезжающих на внутренние границы ЕС.

Напомни, что 7 января, состоялось заседание правительства, на котором было принято решение продлить ограничения и комендантский час по выходным еще на две недели.

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