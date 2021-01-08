Чтобы не упустить момент, когда болезнь уже опасна: что такое пульсоксиметр?

Уровень кислорода в крови измеряется пульсоксиметром - устройством, похожим на большую прищепку. В нем "защепляют" указательный палец, и на экране устройства появляется результат измерения. Одно число отражает насыщение крови кислородом, другое - пульс. Для здорового человека содержание кислорода в крови должно быть более 95 %, а нормальный пульс в состоянии покоя - около 60-80 ударов в минуту.

Пульсоксиметр - помощник, а не панацея

"Если бы у пациента дома был пульсоксиметр, это облегчило бы работу семейного врача, причем не только для наблюдения за ходом болезни Covid-19. Полезно это также для пациентов с хроническими заболеваниями, и рекомендуется постоянно наблюдать за состоянием здоровья", - говорит эксперт Ингарс Бурлакс, семейный врач Veselības centru apvienība (VCA).

Врач подчеркивает, что субъективные ощущения не всегда могут отражать объективное состояние. Например, можно не чувствовать себя плохо, но на самом деле состояние может быть даже опасным для жизни. Или наоборот - самочувствие очень плохое, а измерения - нормальные.

Таким образом, пульсоксиметр является одним из устройств, позволяющих в домашних условиях получать данные о состоянии здоровья человека.

Правда, если обнаружен Covid-19, то только на эти данные полагаться не стоит. Важно наблюдать и другие признаки и обязательно связываться с лечащим врачом, чтобы правильно интерпретировать результат измерения. Как подчеркивает Ингарс Бурлакс, один только показатель сатурации кислорода не определяет тяжести хода болезни. Пульсоксиметр используется также для наблюдения за состоянием здоровья пациента после перенесенного острого Covid-19. В течение трех-пяти дней самоконтроль насыщения кислородом может быть полезен, чтобы оценить ситуацию, а также успокоить пациентов, у которых после перенесенного Covid-19 сохранилась одышка, особенно если ранее насыщение кислородом было нормальным и не находилось иной причины для нехватки дыхания.

Пациентам было бы желательно также ввести дневник пульсоксиметрии, аналогичный тому, который полезен для контроля измерений кровяного давления и глюкозы.

Как получить точный результат измерения?

Самое важное - это качество пульсоксиметра. При приобретении устройства нужно смотреть, чтобы на нем была маркировка СЕ (это удостоверяет соответствие медицинского оборудования нормативам) и информация о сертификате. Пульсоксиметр может быть произведен и за пределами Европейского союза. В таком случае следует посмотреть, указана ли в инструкции информация о производителе и его представителе в Европейском союзе. Нет ничего плохого в том, чтобы убедиться, что рассматриваемое устройство зарегистрировано в Латвийском регистре медицинских устройств.

Перед проведением измерения необходимо немного подготовиться. Для получения максимально точного результата руки должны быть теплыми. Поскольку насыщение кислородом в течение дня может колебаться, более надежные данные могут быть получены, если измерения проводятся несколько раз в день. На результат влияют различные условия, например, если во время проведения измерений человек двигается. Также на результат может повлиять очень ярко освещенное помещение и даже маникюр - несколько слоев лака на ногте.

При правильном использовании пульсоксиметра для самоконтроля измерение надо проводить на чистом, теплом пальце, ноготь которого не покрыт лаком. Устройство нужно держать на пальце так долго, чтобы показание было зафиксировано, и надо записать самый высокий полученный результат. "В случае повторных показаний низкого насыщения (в диапазоне 94-95% или ниже) пациенту нужно связаться с семейным врачом", - напоминает эксперт Mēness aptieka.