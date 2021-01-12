У каждого водителя за рулем свой характер. Кто-то чувствует себя в полной безопасности, и ничто не может вывести его из себя. Другой же, вероятно, готов за любую мелочь напасть на других участников дорожного движения. К какому типу водителей относишься ты? Чтобы выяснить это, посети эту страничку, пройди тест и прими участие в розыгрыше одной из двух подарочных карт Школы безопасного вождения (Drošas braukšanas skola) на сумму 45 евро.