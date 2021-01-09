Вячеслав Домбровский хочет учредить новую партию

В прошлом году Домбровский вышел из партии "Согласие" и в настоящее время работает в парламенте вне фракций.

Он рассказал, что вместе с единомышленниками работает над созданием новой "партии профессионалов", в которую войдут эксперты из различных сфер.

Вместе с ним в этом процессе участвует также внефракционный депутат Эвия Папуле, которая на выборах в 13-й Сейм баллотировалась по списку "Согласия", но не была ее членом.